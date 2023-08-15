دراسة: جامعات بريطانيا تمنح ضعف مقاعدها للطلبة الدوليين لدفعهم رسومًا أعلى

كشفت دراسة لصحيفة "التايمز"، أن جامعات النخبة في المملكة المتحدة توفر للطلبة الدوليين ضعف عدد المقاعد المخصصة لطلبة المملكة المتحدة، وأن الكثير منها توفّر العديد من التخصصات والمساقات الدراسية للطلبة الدوليين، الذين يدفعون عادة رسومًا أعلى، بحجة تحقيق توازن في ميزانياتها المالية، ولا توفر ذلك للطلبة البريطانيين.

وقالت الصحيفة إنه "بالتزامن مع انخفاض الدرجات التي حصل عليها طلبة المدارس هذا العام، تبرُز مخاوف من عدم قدرة الطلبة الذين لم يحصلوا على نتيجة A المدرسية من تأمين قبول في الجامعات البريطانية بسبب قلة عدد المقاعد والتخصصات المخصصة للبريطانيين بسبب سياسات الجامعات الحالية في قبول الطلبة الدوليين".