بموقف طريف.. زرافة تلتقط طفلة صغيرة من سيارة رحلة سفاري (فيديو)
تعرضت عائلة من ولاية تكساس الأمريكية لحادث غير متوقع، أثناء جولتهم في حديقة الحيوانات، حيث انتشلت زرافة طفلة صغيرة من سيارة السفاري، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال جيسون توتن، والد الطفلة، إنهم كانوا في رحلة عائلية إلى الحديقة عندما اقتربت زرافة من سيارتهم، وكانت الطفلة بيزلي تستمتع بإطعام الحيوانات عندما أمسكت الزرافة بقميصها ورفعتها في الهواء.
وتصرفت سييرا روبرت، والدة الطفلة، بسرعة وأمسكت ببيزلي في اللحظة التي رفعتها فيها الزرافة. وقال الأب المصدوم: "توقف قلبي عندما رأيت ذلك، لقد أخافني بشدة".
وأوضح الأب أن الزرافة لم تكن تنوي رفع الطفلة، بل كانت تحاول انتزاع كيس الطعام الذي كانت بيدها، والذي رفضت التخلي عنه.
وأكد الأب أن ابنته لم تصب بأذى، وقد توجهت العائلة بعد الحادث الطريف، إلى محل بيع الهدايا في الحديقة، واختارت الطفلة لعبة وقميصا يحمل صورة زرافة، مشيرة إلى أنه أصبح حيوانها المفضل الجديد.
وأشار الأب إلى أن عائلته ستعود لزيارة حديقة الحيوانات نفسها خلال الأيام القادمة، وأنهم سيجربون تجربة رحلات السفاري مرة أخرى.