انتشار ظاهرة "القتل المأجور" في جنوب أفريقيا بأرخص التكاليف

تكلّف الاستعانة بخدمات "قاتل مأجور" للقضاء على شخص غير مرغوب فيه، ما بين 150 دولارا و8 آلاف دولار في جنوب أفريقيا، وفقا لطبيعة الهدف المطلوب، إذ إن التخلص من زوج مزعج أرخص من اغتيال مستشار بلدي، كما يعتمد ذلك على مؤهلات المنفذ.

ولم يدرك أحد حتى اليوم، كم كلّف التخلّص من مغني الراب "ايه كاي ايه" (35 عامًا)؟، واسمه الحقيقي كيرنان فوربس، الذي قُتل في منتصف شباط/ فبراير، حين كان يخرج من عشاء مع أصدقائه في أحد مطاعم مدينة دربان جنوب شرق البلاد.

وأثارت هذه القضية صدمة في جنوب أفريقيا المعتادة على أعمال عنف باتت أحداثًا شبه عادية فيها، وتشكّل الجرائم أحد عناصر المشهد العام للحياة اليومية في جنوب أفريقيا.

وتشير أحدث إحصائيات للشرطة إلى أنّ 82 جريمة قتل تُرتكب يوميًا في هذا البلد، ونادرًا ما تتوصل التحقيقات إلى نتائج ملموسة، وتُعرف جنوب أفريقيا بأنها أحد أخطر البلدان في العالم.