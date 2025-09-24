حفرة عملاقة تبتلع جزءًا من شارع في بانكوك (فيديو)

ظهرت حفرة ضخمة وبشكل مفاجئ على طريق رئيسي في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم الأربعاء، ما تسبب بانهيار الشارع وتعطيل حركة المرور بشكل كامل.

وأفاد حاكم بانكوك، تشادتشارت سيتيبونت، بأنّ "الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، لكن ثلاث مركبات تضررت جراء الانهيار".

وأوضح أنّ "التحقيقات الأولية ترجح أن أعمال الإنشاء الجارية في موقع لمحطة قطار الأنفاق تحت الأرض هي السبب وراء الحادث".

بدوره، أعلن مستشفى قريب عن تعليق خدمات العيادات الخارجية لمدة يومين، بينما أكّد مسؤولو المدينة أنّ" البنية التحتية للمستشفى لم تتأثر"، لكنّهم قاموا بإخلاء مركز الشرطة والمباني المحيطة بشكل فوري.