قُتل ستة أشخاص، وأصيب عشرة آخرون عندما تسببت صاعقة في انهيار مبنى بحديقة "فانجموشانفي" الشهيرة شرق الصين، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية يوم الاثنين.

وقع الحادث يوم الأحد في مدينة تشانغتشو، التي تبعد نحو 150 كيلومترًا شمال غرب شنغهاي.

ونقل المصابون إلى المستشفى حيث يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ويجري تحقيق في الحادث، وفق ما ذكرته محطة "سي سي تي في" الحكومية.

يذكر أن البلاد تشهد ظروفًا جوية شديدة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة في شرق البلاد وجنوبها، فيما سجّلت شمال البلاد درجات حرارة مرتفعة غير معتادة.

ويسهم تغير المناخ، المرتبط وفق العلماء بانبعاثات غازات الدفيئة، في ازدياد تواتر هذه الظروف القصوى وشدتها.