كارثة طبية.. مُسكّن ملوث بالبكتيريا يودي بحياة 87 مريضا

يحقّق القضاء الأرجنتيني في وفاة 87 مريضا في مستشفيات مختلفة في البلاد؛ بسبب تناولهم فنتانيل طبي ملوث ببكتيريا.

وقدّمت الإدارة الوطنية الأرجنتينية للأدوية والأغذية والتكنولوجيات الطبية (Anmat) شكوى بعدما اكتشف أحد المستشفيات بكتيريا كليبسيلا نيومونيا ورالستونيا بيكيتي في فنتانيل طبي، وهو مادة أفيونية تُعطى للمرضى.

وسجّلت الوفيات في مستشفيات في مقاطعة بوينس أيرس وسانتا في (وسط) وفورموزا (شمال شرق) وكوردوبا (وسط)، وفق ما أفاد القاضي إرنستو كريبلاك المكلف بالقضية، لصحيفة "لا ناسيون"، في مقال نشر الأربعاء.

وبحسب المقال، تم استجواب 24 شخصا على الأقل من بينهم أرييل فورفارو غارسيا، مالك شركتي "إتش إل بي فارما" و"لابوراتوريوس رامايو" اللتين يشتبه في أنهما أنتجتا وباعتا الفنتانيل الملوث.

وذكرت التقارير أنه تم توزيع خمس شحنات ملوثة على ثمانية مستشفيات ومراكز صحية في أنحاء البلاد.

وقبل أسبوعين، تظاهرت عائلات مرضى متوفين خارج المستشفى الإيطالي في لا بلاتا، على مسافة 60 كيلومترا جنوب بوينس أيرس، مطالبين "بالعدالة لضحايا الفنتانيل".

ونقلت صحيفة "لا ناسيون" عن خبراء، أن عدد الوفيات المرتبطة بهذا التلوث الجرثومي قد يتغير مع دراسة السجلات الطبية للمرضى المتوفين.

يذكر أن الفنتانيل، هو مُسكّن أفيوني قوي جدًّا، يُستخدم طبيًّا لتخفيف الآلام الشديدة، مثل تلك التي يعاني منها مرضى السرطان أو بعد العمليات الجراحية.