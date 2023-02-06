كيف تستخدم الخوف لصالحك للمضي قدمًا؟

على المستوى الهرموني تفرز الغدة النخامية هرمونات التوتر التي تدفعنا إلى تنشيط وتوليد هرمونين آخرين، الأدرينالين والكورتيزول. يوسع الأدرينالين حدقة العين ويزيد من معدل التنفس، ومن جانبه يرفع الكورتيزول نسبة السكر في الدم مما يولد طاقة عضلية أكبر.

الشيء الأكثر إثارة للفضول في هذه الدائرة المعقدة هو أنها تولد في النهاية الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمتعة التي بدورها تصاحب الشعور بالخوف أو المخاطرة أو الانتصار.

عندما لم يسعفنا الخوف ذات يوم.. الخوف كعلامة على كارثة

بحكم معرفتنا لهذه الدائرة المعقدة من الخوف وفائدتها لبقائنا ولكن أيضًا لرفاهنا الانفعالي، فإنه من الطبيعي أنّ الأشخاص الذين عانوا من أضرار بعد أن شعروا بالخوف أن يشعروا أنّ هذا العَلم الأحمر (التنبيه) ليس له قيمة. في المجموع، حتى مع توقع الخطر لم يتمكن من فِعل أي شيء.

على سبيل المثال، عند الأشخاص الذين كانوا ضحايا لعدوانٍ فإذا لم تتم معالجة الضرر الذي لحق بهم علاجًا انفعاليًا فستظل عقدة الخوف نشطة بشكل دائم، حتى بالنسبة للأحداث التي لا تنطوي على أي مخاطر.

وليس الأشخاص الذين تعرضوا مباشرة لهذه المواقف هم وحدهم مَن يعانون من هذا الشعور الغريب بالخوف الدائم، ولكن أيضًا حتى الأشخاص الذين شهدوا حدثًا لم يكن لوسائل وموارد الخروج منه أي تأثير.

اجعل الخوف حليفًا لتحقيق المتعة

في الحالات التي لا يعمل فيها الخوف كإشارة تكيفية ولكن كإحساس عام يسبب لنا إزعاجًا هائلاً يجب التعامل معه بشكل صحيح.

ففي الحالات التي حدثت فيها صدمة فإنّ تقنيات مثل EMDR (إزالة حساسية حركات العين وإعادة معالجتها) بالإضافة إلى تقنيات أخرى تُظهر نتائج واعدة. على أي حال فإنّ أفضل نصيحة يمكن أن نقدمها لك هي أن تضع نفسك بين يدي متخصص.

يفيدنا الخوف في توقّع الأحداث، وليس أبدًا في أن نعيشها كما يمليها علينا. كما قلنا في البداية أهم ما في الأمر هو أن يكون الخوف إحساسًا يُظهِر لنا الهاوية والمسارات غير المعتادة، ولكن دون اتباع إشارة تجاهه ودون طرح أسئلة.