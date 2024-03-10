قتيل و10 مصابين إثر انفجار ألعاب نارية جنوبي طهران (فيديو)

قُتل شخص وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة، اليوم الأحد؛ جراء انفجار ألعاب نارية قرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في العاصمة الإيرانية طهران، جلال ملكي، إن "فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على 10 مصابين بجروح تحت الأنقاض؛ جراء انفجار منزل مكون من طابقين في مدينة ري جنوبي طهران".

وأوضح ملكي أن "الانفجار سببه قيام شخص بإعداد ألعاب نارية للاحتفال برأس السنة الإيرانية التي تصادف نهاية هذا الاسبوع".