قتيل و10 مصابين إثر انفجار ألعاب نارية جنوبي طهران (فيديو)
قُتل شخص وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة، اليوم الأحد؛ جراء انفجار ألعاب نارية قرب العاصمة الإيرانية طهران.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في العاصمة الإيرانية طهران، جلال ملكي، إن "فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على 10 مصابين بجروح تحت الأنقاض؛ جراء انفجار منزل مكون من طابقين في مدينة ري جنوبي طهران".
وأوضح ملكي أن "الانفجار سببه قيام شخص بإعداد ألعاب نارية للاحتفال برأس السنة الإيرانية التي تصادف نهاية هذا الاسبوع".
و"ليلة الأربعاء" تعد أحد مظاهر استقبال عيد النيروز الذي يصادف 21 آذار/ مارس، أو ما يُعرف بالفارسية "چهارشنبه سوري"، وهو مهرجان تقليدي إيراني لوداع آخر شمس في السنة يقام ليلة الأربعاء الأخير من السنة الفارسية.
و"چهارشنبه" بالفارسية تعني الأربعاء، والـ"سور" تعني الاحتفال والفرح والاجتماع، وبالتالي يُقصد من “چهارشنبه سوري” احتفال الأربعاء، كما يُقال إنّ كلمة “سوري” تعني أحمر، وهي تشير إلى حمرة النار؛ إذ يوقد الناس النيران في هذه الليلة ويقفزون عليها، وهم يرددون أشعاراً خاصة باللغة الفارسية، "صُفرتي إليك وحُمرتك إلي".