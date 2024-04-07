مسجد في بغداد يعرض شعرة منسوبة للنبي محمد (صور)

عرض مسجد في العاصمة العراقية بغداد، شعرة منسوبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وسط إقبال لافت من المصلين على التقاط صور لها، رغم الشكوك التي تحيط بمثل هذه المزاعم التي تتكرر في العديد من المساجد والدول.

وأظهرت صور من جامع "بيت بُنيّة" بمنطقة العلاوي وسط بغداد، أحد القائمين على المسجد، يحمل الشعرة التي تم وضعها في علبة زجاجية شفافة، بينما تجمع حوله العشرات لالتقاط الصور.