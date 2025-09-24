"Stranger Things 5".. العد التنازلي للمغامرة الأخيرة

تستعد منصة نتفليكس لإطلاق الموسم الخامس والأخير من مسلسلها الشهير "Stranger Things" في ثلاث محطات متتالية: البداية مع أربع حلقات في 26 نوفمبر 2025، ثم ثلاث حلقات في 25 ديسمبر، على أن تُختتم الحكاية في ليلة رأس السنة.

وتدور الأحداث في خريف 1987، حيث ما زالت بلدة "هوكينز" تعيش على وقع ندوب المواجهات السابقة، فيما يسعى الأبطال إلى مطاردة "ڤيكنا" الذي اختفى في ظروف غامضة. وتزداد التحديات مع فرض الحكومة حجراً عسكرياً على البلدة ومطاردة "إليفن"، ما يعيد التوتر إلى ذروته مع اقتراب ذكرى اختفاء "ويل بايرز".

ويَعِدُ الموسم المرتقب بجولة أخيرة من الغموض والإثارة، حيث يقف الفريق كتفاً إلى كتف لمواجهة ظلام أعظم مما عرفوه.

ومنذ انطلاقه عام 2016، رسّخ العمل مكانته كأحد أنجح إنتاجات نتفليكس، جامعاً بين أجواء الحنين إلى ثمانينيات القرن الماضي والإثارة الخارقة للطبيعة.

وقد تجاوزت مشاهداته في موسمه الرابع وحده 140 مليون مشاهدة عالمياً، وأعاد إلى الواجهة أغنية كيت بوش الشهيرة "Running Up That Hill". كما حصد المسلسل أكثر من 70 جائزة عالمية بينها جوائز "إيمي" و"نقابة الممثلين".

ولم يتوقف تأثيره عند الشاشة الصغيرة، إذ امتد إلى المسرح عبر عرض "Stranger Things: The First Shadow"، وإلى تجارب تفاعلية وجولات عالمية، فضلاً عن سلسلة كتب ومسلسل رسوم متحركة جديد بعنوان Tales From '85.

أما السادس من نوفمبر، فقد أصبح يوماً ثابتاً يحتفل فيه عشاق المسلسل بذكرى اختفاء "ويل".

ومع اقتراب النهاية، يبدو أن "Stranger Things" سيودّع جمهوره كما بدأ.. بمغامرة كبرى تبقى عالقة في ذاكرة المشاهدين.