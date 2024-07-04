logo
منوعات

حمزة نمرة وفايا يونان يفتتحان مهرجان "تيميتار" في المغرب

حمزة نمرة وفايا يونان يفتتحان مهرجان "تيميتار" في المغرب
جانب من حضور المهرجانالمصدر: متداولة
وكالات
وكالات
04 يوليو 2024، 11:22 م

انطلقت الدورة التاسعة عشرة لمهرجان "تيميتار" في مدينة "أكادير" بالمغرب، الخميس، بمشاركة عشرات الفنانين والفرق الموسيقية من المنطقة العربية وأوروبا وأفريقيا.

وكانت الفنانة السورية فايا يونان من أبرز الذين أحيوا الليلة الافتتاحية بمسرح الهواء الطلق في "أكادير" إلى جانب المغربية خديجة أطلس والفنانة المغربية-الفرنسية أوم.

وفي "ساحة الأمل" كان الجمهور على موعد مع فرقة "أحواش تالوين" ومجموعة "كريم لجواد" والفنان المغربي زكريا غافولي والفنان المصري حمزة نمرة.

وقال مدير المهرجان إبراهيم المزند، في وقت سابق: "تيميتار كما هو معهود منذ إنشائه في 2004 كل سنة يحمل الجديد.. هذه السنة هناك نحو 40 مجموعة فنية، أكثر من 350 فنانة وفنان، سواء من منطقة سوس، سواء من مناطق أخرى بالمملكة، سواء من أفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط أو من أوروبا أو من أمريكا".

وأضاف: "هناك حضور لمختلف أنواع الموسيقى كما أن 50% تقريباً من الفنانين المشاركين من منطقة سوس، وهو ما يعكس الديناميكية التي تتميز بها المنطقة".

ومن بين الفنانين المشاركين في المهرجان، الذي يقام على مدى 3 أيام تحت شعار (الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم)، المغربي دوزي والمصري أبو والجزائري علي عمران.

المغربمهرجاناتفنانين

أخبار ذات صلة

السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات
السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات
مركز أبحاث سعودي يشهد ولادة أول توأم لحيوان الوشق (صور)
مركز أبحاث سعودي يشهد ولادة أول توأم لحيوان الوشق (صور)
محرقة جثث ومغسلة ملابس.. أماكن غير عادية للاقتراع في بريطانيا (صور)
محرقة جثث ومغسلة ملابس.. أماكن غير عادية للاقتراع في بريطانيا (صور)
تطورات حادثة غرق الطبيب السعودي عبدالله العنزي في سويسرا
تطورات حادثة غرق الطبيب السعودي عبدالله العنزي في سويسرا
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC