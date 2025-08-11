مارك زوكربيرغ يثير غضب جيرانه في كاليفورنيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن بعض جيران الملياردير مارك زوكربيرغ في منطقته السكنية أعربوا عن تذمرهم من الإزعاجات التي يتسبب بها وجوده هناك.

ووفق الصحيفة، أنفق زوكربيرغ منذ عام 2011 أكثر من 110 ملايين دولار لشراء ما لا يقل عن 11 منزلاً في منطقة "كريسنت بارك" بولاية كاليفورنيا، محولاً إياها إلى مجمع سكني متكامل يضم مدرسة خاصة لأطفاله.

وترتب على ذلك فرض إجراءات أمنية مشددة، إلى جانب تنظيم حفلات أثارت تذمر بعض السكان.

ونقلت الصحيفة عن الجيران قولهم، إن لديهم انطباعاً بأن مسؤولي المدينة وضباط الشرطة يبدون احتراماً مفرطاً لزوكربيرغ على حساب بقية السكان.

وأوضحت أن أبرز شكاوى الجيران كانت حول الأنظمة المكثفة للمراقبة التي يعتمدها مارك زوكربيرغ في منطقته السكنية؛ إذ وضع كاميرات على منازله المطلة على ممتلكات الجيران، إضافة إلى فريق من الحراس الخاصين الذين يجلسون في سيارات ويراقبون المارة، بل ويسألونهم عن سبب وجودهم على الأرصفة.

كما يشتكي السكان من الحفلات المتكررة التي يقيمها موظفو شركات زوكربيرغ في عدد من المنازل الفارغة ضمن ممتلكاته.

ومن الشكاوى الأخرى ما وصفوه بـ"المعاملة الخاصة" التي تحظى بها ممتلكاته، إذ قامت الشرطة في إحدى عطلات نهاية الأسبوع بإغلاق طريق عام وتنظيم منطقة إخلاء لضمان أمن حفل خاص حضره ضيوف رفيعو المستوى، وهو ما حرم الجيران من ركن سياراتهم في أماكنهم المعتادة.