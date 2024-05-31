أول تعليق من طليقة "سفاح التجمع" بعد القبض عليه

علقت طليقة كريم مسلم، المتهم بقتل أكثر من فتاة بعد ممارسة الجنس معهن، والذي عرف إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، لأول مرة على القضية التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الفترة الراهنة، لافتة إلى أنها "الوحيدة التي نجت من القاتل".

وقالت طليقة "سفاح التجمع" والتي تدعى لينا، صاحبة الجنسية المزدوجة "مصريةـ أيرلندية"، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة الحديث لأم طليقها: "ابنك القاتل المتسلسل، وأنا الوحيدة التي استطعت الهرب منه".

واستفسرت لينا عن نجلها، الذي كان يعيش مع والده وجدته، قائلة: "فين ابني اللي خطفتوه مني؟".

وكشفت وسائل إعلام محلية معلومات عن "سفاح التجمع" وكيف تعرّف على زوجته وأسباب طلاقها منه، مشيرة إلى أنه كان يعمل في رسم "التاتو" بمحافظة الغردقة، وتعرف على زوجته هناك، وهي تحمل الجنسية المصرية والأيرلندية، ثم اتجه إلى العيش في بورسعيد للعمل في مدرسة خاصة لتعليم اللغة الإنجليزية، لكونه كان يعيش مع والده في الولايات المتحدة بولاية فلوريدا، ويجيد تحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة.

وبسبب تعاطيه المواد المخدرة، بدأت علاقته بزوجته تتوتر إلى حد بعيد. وبعد أن اشتدت الخلافات بينهما، قام بالتعدي عليها أكثر من مرة، فقررت الزوجة الهرب منه إلى أيرلندا، وذلك لقيامه بابتزازها، حيث رفع عليها دعوى زِنا مستغلا صورها الخاصة، واتهمها بخيانته مع شخص آخر.

وبعد أن تركته زوجته، أقنع المتهم نجله "زين"، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، أن والدته توفيت. وبدأت علاقة المتهم تتوتر في العمل، وقررت المدرسة التي كان يعمل فيها عدم تجديد عقده، وتقدم للعمل في مكان آخر وتم رفضه، ثم قرر أن ينشئ محتوى تعليميا عبر منصات مواقع التواصل.