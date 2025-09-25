ترامب: أردوغان بنى جيشاً هائلاً قوياً ويستخدم الكثير من معداتنا

بعد ابتعادها عن الفن.. بسمة تشعل الجدل بـ"سيجارتها" (فيديو)

الفنانة المصرية بسمةالمصدر: الإنستغرام
ايمان عبدالعاطي
أثارت الفنانة المصرية بسمة جدلًا واسعًا بعد حضورها افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي التي أطلقتها الراقصة دينا، حيث ظهرت وهي تدخن سيجارة؛ ما عرضها لموجة من التعليقات السلبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بسمة من الحفل

ويُعد هذا الظهور من بسمة لافتًا، خاصة بعد فترة غياب عن الساحة الفنية، كانت قد أوضحت خلالها أنها اختارت التفرغ لرعاية ابنتها نادية وقضاء الوقت معها.

وتعرضت بسمة لوابل من التعليقات المسيئة التي انتقدت ظهورها بالسيجارة، حيث قال البعض إنها تروّج للتدخين، بينما أشار آخرون إلى أن السيجارة جردتها من أنوثتها وجمالها الذي اشتهرت به.

 

وفي تصريحات سابقة، عبرت بسمة عن رغبتها في تجسيد شخصيات فنية بارزة مثل الفنانة شادية أو نادية لطفي، معتبرة أن هذه الأعمال ستضيف نجاحًا جديدًا لمسيرتها الفنية.

يذكر أن دينا احتفلت بافتتاح أكاديميتها بحضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين، وابنها علي الذي شاركها التفاعل مع الحضور ودعمها في تحقيق حلمها.

الراقصة المصرية دينا

وأعربت دينا عن سعادتها بإطلاق الأكاديمية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى ترك بصمة في تعليم الرقص الشرقي للأجيال الجديدة، إلى جانب تقديم دورات في مختلف ثقافات الرقص حول العالم، مثل الرقص اللاتيني والأفرو-أفريقي وغيرها.

