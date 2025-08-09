40 مقاطعة فرنسية تحت الإنذار البرتقالي ومخاوف من موجة حرّ تاريخية

تستعد فرنسا لعطلة نهاية أسبوع غير مسبوقة في حرارتها، بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية توسّع رقعة التحذيرات لتشمل 40 مقاطعة تحت الإنذار البرتقالي، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تلامس 41° مئوية في بعض المناطق.

وبحسب صحيفة لوموند، بدأت الموجة الحارة منذ يوم الجمعة في جنوب غربي ووسط شرقي البلاد، فقد وُضعت 11 مقاطعة بدايةً في حالة تأهب، قبل أن تمتد القائمة ظهر السبت لتشمل عشرات المقاطعات الأخرى، باستثناء جزيرة كورسيكا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عطلة نهاية أسبوع مزدحمة على الطرقات، حيث يتنقل آلاف المصطافين نحو وجهاتهم الصيفية، ما يضاعف التحديات.

وتشير توقعات الأرصاد إلى أن مناطق شاسعة من دوردونيه حتى أوت سافوا مرورًا بـكانتال ودروم ستشهد درجات حرارة تتراوح بين 34 و40° مئوية، مع تسجيل ذروة قد تصل إلى 41° مئوية عند سفوح سيفين والسفوح المنخفضة لوادي الرون.

وقد سُجِّلت بالفعل يوم الجمعة درجات قياسية، مثل 39.5° في سانت-كوم-دولت (أفيرون) و39.1° في تيرانج (أوت-لوار).

ولا يقتصر الأمر على ساعات النهار، إذ من المتوقع أن تكون الليالي خانقة، خاصة في الجنوب والجنوب الشرقي، بحيث لن تنخفض درجات الحرارة عن 21 إلى 25° مئوية، من البيرينيه الشرقية وحتى وادي الرون.

وفي نشرتها الصباحية الصادرة عند السادسة من صباح السبت، حذّرت هيئة الأرصاد من استمرار حالة التأهب البرتقالي حتى منتصف ليل الأحد، مع استمرار الموجة الحارة على معظم النصف الجنوبي من البلاد.

ويصف الخبراء هذه الموجة بأنها من بين الأقسى في السنوات الأخيرة، إذ تضع السلطات والسكان أمام اختبار صعب، وسط دعوات لتجنب التعرض المباشر للشمس، وشرب كميات كافية من الماء، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال وكبار السن.