نصرت تشودري.. تصبح أول قاضية اتحادية مسلمة في أمريكا

باتت محامية الحقوق المدنية، نصرت تشودري، أول قاضية اتحادية مسلمة في الولايات المتحدة، بعد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، تعيينها بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك.

وأكد المجلس، تعيين تشودري، بأغلبية 50 صوتا مقابل 49، وفق ما نقلته وكالة رويترز.