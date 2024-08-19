رجل الأعمال البريطاني مايك لينش في عداد المفقودين.. ما القصة؟

قال خفر السواحل الإيطالية، الاثنين، إن رجلاً لقي حتفه، وفُقد 6 آخرون، من بينهم مايك لينش رائد الأعمال البريطاني في مجال التكنولوجيا، بعد أن ضربت عاصفة عنيفة على نحو غير متوقع يختا فاخرا قبالة باليرمو عاصمة إقليم صقلية.

وأضاف خفر السواحل، في بيان، أن اليخت الشراعي "بايجان"، الذي يرفع علم بريطانيا ويبلغ طوله 56 مترا غرق وعلى متنه 22 شخصا قبل شروق الشمس بقليل بالقرب من ميناء بورتيتشيلو لسوء أحوال الطقس.

وقال شهود إن اليخت اختفى بسرعة تحت الأمواج قبل الفجر بقليل، ونجا 15 شخصا من اليخت قبل غرقه ومن بينهم طفل يبلغ من العمر عاما.

ولم يُكشف عن أسماء الضحايا والمفقودين بعد، لكنّ شخصا مطلعا على عمليات الإنقاذ أكد أن لينش في عداد المفقودين.

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وأوضح خفر السواحل أن المفقودين من جنسيات بريطانية وأمريكية وكندية.

وقال مسؤول في خفر السواحل في باليرمو لوكالة "رويترز"، "كانت الرياح قوية للغاية، كان من المتوقع أن يكون الطقس سيئا، لكن ليس بهذه الطريقة".

واجتاحت العواصف والأمطار الغزيرة إيطاليا في الأيام القليلة الماضية، إذ تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في أضرار جسيمة في شمالي البلاد، بعد أسابيع من الحر الشديد.

وقال ربان سفينة قريبة إنه أدار المحرك حينما هبت العاصفة للسيطرة على السفينة وتفادي الاصطدام بالسفينة "بايجان".

وأضاف كارستين بورنر لصحفيين "استطعنا إبقاء السفينة في موضعها وبعد انتهاء العاصفة لاحظنا أن السفينة خلفنا قد اختفت. وتابع أن السفينة الأخرى "تعطلت على سطح الماء ثم غرقت".

وأشار خفر السواحل إلى أنه عُثر على اليخت الشراعي على عمق 49 مترا، وأن الغواصين يتفقدون الحطام.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إن المسؤولين البريطانيين على اتصال بالسلطات المحلية بشأن الحادث وإنهم مستعدون لتقديم الدعم القنصلي للبريطانيين المتضررين.