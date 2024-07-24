كشف الفنان تامر عبد المنعم تفاصيل علاقته "الوطيدة" بأسرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، مشيرًا إلى أنه لم يستغل تلك العلاقة كواسطة تفتح له الأبواب المغلقة، أو تفيده في عمله.

وأشار إلى أنه ليس من "المتحولين" الذين كانوا على علاقة طيبة بالأسرة، ثم تنكروا لها بعد تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، لافتًا إلى أنه لا يزال حتى الآن على علاقة طيبة بأفراد الأسرة، لا سيما نجلا الرئيس وزوجته.

وقال في تصريحات صحفية محلية "أنا نجمي طلع بعد ما مبارك نزل من الحكم، ومع ذلك لم أتخل عنه؛ لأن عيب نتخلى عن ناس لينا فيهم، وكان أبويا شغال معاه ومينفعش أكون ناكراً للجميل".

وأضاف "وقفت للآخر مع أسرته لأني راجل مش متحول زي ناس كتير عملت كده".

وتابع "اللي كان مع مبارك، ثم انقلب عليه في 11 فبراير لا يمكن أحترمه، وأنا الحمد لله لم أتحول".

واستكمل قائلًا "علاقتي مازالت مستمرة بأستاذ علاء وجمال مبارك وبسأل عنهما، وعلى سوزان هانم، لأني مكنتش بعرفهم عشان حسني مبارك، أنا بعرفهم لشخصهم".