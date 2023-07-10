دبي تنشئ أول دائرة لتركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم

أعلنت محاكم دبي، اليوم الإثنين، إنشاء أول دائرة لتركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم تماشيًا مع التطوّر الكبير الذي حقّقته إمارة دبي في مجال احترام تنوّع الثقافات.

وقالت محاكم دبي في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها المتمثّلة في استحداث منظومة متكاملة ومتطوّرة من الخدمات التي تلبّي تطلّعات أفراد المجتمع كافة.

وتهدف الدائرة الجديدة إلى تمكين غير المسلمين من إعداد وتنفيذ وصاياهم ضمن تشريع واضح يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة بطريقة فعّالة ومبسّطة، وذلك بما يتماشى مع مجموعة من الشروط والضوابط المحدّدة.