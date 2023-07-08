مهرجان قرطاج الدولي يكشف عن فعاليات دورته الـ 57
كشف مدير مهرجان قرطاج الدولي كمال فرجاني أسماء الفنانين المشاركين في الدورة الـ 57، مبينا خلال مؤتمر صحفي أن الفعاليات ستنطلق في 14 يوليو وتستمر إلى 19 أغسطس.
وقال فرجاني إن من أبرز الفنانين العرب الذين سيشاركون في المهرجان الفنان اللبناني راغب علامة والفنان المصري محمد حماقي والفنان السوري ناصيف زيتون إضافة إلى نجمي تونس صابر الرباعي ولطيفة.
وعدد فرجاني العروض الموسيقية والفنية موضحا أن هذه الدورة تضم 31 عرضاً موزعاً على 26 ليلة فنية من ضمنها 15 عرضاً تونسياً أي بنسبة 48% من إجمالي الفعاليات التي تتضمن أيضاً 8 عروض عربية و8 عروض دولية.
وتاليا برنامج المهرجان:
14 يوليو: عرض "محفل" لفاضل الجزيري (تونس)
16 يوليو: سهرة "ليلة الضحك" (تونس – فرنسا)
18 يوليو: المجموعتان الموسيقيتان "كرطاغودز" و"برزخ" (تونس)
19 يوليو: حفل مرتضى (تونس) و"دوزي" (المغرب)
21 يوليو: حفل الفنانة "بويكا" (إسبانيا)
22 يوليو: حفل الفنان أحمد سعد (مصر)
24 يوليو: عرض "نوستالجيا" لربيع زموري (تونس)
25 يوليو: عرض "الزيارة" (تونس)
26يوليو: حفل مغني الراب "نوردو" (تونس)
28 يوليو: عرض "صنديدة" لرؤوف ماهر (تونس)
29 : حفل الفنان ناصيف زيتون (سوريا)
30 يوليو: حفل "بان هاربر" (الولايات المتحدة الأمريكية)
1 أغسطس: عرض "أنغام في الذاكرة 2" لعبد الرحمن العيادي (تونس)
2 أغسطس: عرض الأخوين "بيغفلو" و"أولي" (فرنسا)
4 أغسطس: سهرة مشتركة لمجموعة "ثلاثي تقسيم" (تركيا) ومجموعة "ثلاثي جبران" (فلسطين)
5 أغسطس: حفل الفنان راغب علامة (لبنان)
6 أغسطس: سهرة مشتركة للفنانة سعاد ماسي (الجزائر) ونسرين جابر (تونس)
8 أغسطس: حفل الفنان "راغن بون مان" (بريطانيا)
9 أغسطس: عرض مجموعة "نينغشيا" (الصين)
11 أغسطس: حفل الفنان صابر الرباعي (تونس)
12 أغسطس: عرض "ربوخ" / مجموعة "اركز هيب هوب" (تونس)
13 أغسطس: حفل الفنانة لطيفة العرفاوي (تونس)
15 أغسطس: سهرة أفريقية مشتركة بين المغنية "يامي آلايد" (نيجيريا) والمغني "تيكن جاه فاكولي" (الكوت ديفوار)
16 أغسطس: حفل الفنانة يسرى محنوش (تونس)
17 أغسطس: عرض وان مان شو "فيزا" لكريم الغربي (تونس)
19 أغسطس: حفل الفنان محمد حماقي (مصر)