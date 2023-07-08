مهرجان قرطاج الدولي يكشف عن فعاليات دورته الـ 57

كشف مدير مهرجان قرطاج الدولي كمال فرجاني أسماء الفنانين المشاركين في الدورة الـ 57، مبينا خلال مؤتمر صحفي أن الفعاليات ستنطلق في 14 يوليو وتستمر إلى 19 أغسطس.

وقال فرجاني إن من أبرز الفنانين العرب الذين سيشاركون في المهرجان الفنان اللبناني راغب علامة والفنان المصري محمد حماقي والفنان السوري ناصيف زيتون إضافة إلى نجمي تونس صابر الرباعي ولطيفة.