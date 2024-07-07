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حادثة غريبة.. رجل يعض ثعبانا حتى الموت

حادثة غريبة.. رجل يعض ثعبانا حتى الموت
أفعىالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
07 يوليو 2024، 1:37 ص

أقدم رجل في الهند، على عض ثعبان حتى الموت، بعدما هاجمه في منطقة نائية.

ووفقا لمجلة "نيوزويك" فإن الرجل البالغ من العمر 35 عاما تعرض لهجوم من قبل الثعبان أثناء تأديته مهامه في منطقة غابات بالقرب من مدينة نوادة في ولاية بيهار.

كما أفادت صحيفة "إنديا توداي"، بأن الثعبان هاجم لوهر فيما كان نائماً، فردَّ بفعل سريع وأمسك الثعبان وعضه مرتين حتى الموت.

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 ونقلت الصحيفة لوهر قوله: "في قريتي، هناك اعتقاد بأنه إذا عضك ثعبان، فيجب عليك عضه مرتين لتحييد السم".

وعقب الحادثة، نُقل لوهر إلى المستشفى بواسطة زملائه، وجرى تقديم العلاج اللازم له، من خلال مضاد للسم، وخضع للمراقبة طوال الليل، وبعد أن استجاب للعلاج بشكل جيد، أُخرج من المستشفى في اليوم التالي.

الهند

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