ريما فقيه تنفي انفصالها عن زوجها وسام صليبي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال ملكة جمال أمريكا السابقة من أصل لبناني، ريما فقيه، عن زوجها المنتج اللبناني وسام صليبي.

وأوضحت فقيه حول ما تم تداوله، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ونفت هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنها تتمتع بعلاقة مميزة مع زوجها.

وكان حساب ريما فقيه قد اختفى لفترة، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها انفصلت عن زوجها.

ورصد الجمهور قيام صليبي بتحويل حسابه من عام إلى خاص، ليصبح فقط من يتابعه قادراً على الاطلاع على منشوراته، علماً أنه ما زال يضع صورة أساسية له مع ريما على حسابه، وآخر صورة نشرها على التطبيق تعود لـ 29 كانون الثاني الماضي.