ريما فقيه تنفي انفصالها عن زوجها وسام صليبي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال ملكة جمال أمريكا السابقة من أصل لبناني، ريما فقيه، عن زوجها المنتج اللبناني وسام صليبي.
وأوضحت فقيه حول ما تم تداوله، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ونفت هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنها تتمتع بعلاقة مميزة مع زوجها.
وكان حساب ريما فقيه قد اختفى لفترة، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها انفصلت عن زوجها.
ورصد الجمهور قيام صليبي بتحويل حسابه من عام إلى خاص، ليصبح فقط من يتابعه قادراً على الاطلاع على منشوراته، علماً أنه ما زال يضع صورة أساسية له مع ريما على حسابه، وآخر صورة نشرها على التطبيق تعود لـ 29 كانون الثاني الماضي.
يُذكر أن ريما فقيه تزوجت من المنتج العالمي وسام صليبي في العام 2016، وحينها شارك عدد من نجوم لبنان والعالم حضوراً أو غناءً بهذا الزفاف منهم "The Weeknd" و"Belly" و"French Montana" و"Massari" و"Waka Flocka" و" Gipsy Kings" الذين زاروا لبنان خصيصاً لهذه المناسبة.
وشارك في الحفل من لبنان كل من هيفاء وهبي، وائل كفوري، جو أشقر، بالإضافة إلى أبرز الأسماء العالمية في الموسيقى والإنتاج الفني.
وأثمر زواجها من وسام صليبي إنجاب ثلاثة أطفال هم: "ريما، وجوزيف، وأميرة".
وريما فقيه ذات الأصول اللبنانية هي خريجة كلية إدارة الأعمال في جامعة ميتشغان، وتوجت بلقب ملكة جمال أمريكا لعام 2010، بعد أن فازت عام 2009 بمسابقة ملكة جمال ميتشغان، واختيرت فقيه في العام 2011 ضمن قائمة " أقوى 100 امرأة عربية 2011" من أريبيان بزنس.
وشاركت في برنامج تلفزيون الواقع "The Choice" على قناة "فوكس" في الـ 2012، ومن ثم في النسخة اللبنانية من "Dancing with The Stars" في العام 2015.