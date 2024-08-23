ذكرت وزارة الثقافة الفلسطينية، في بيان لها، أنها رشحت فيلم "من المسافة صفر"، لتمثيلها في جوائز الأوسكار للعام 2025 عن فئة الفيلم الدولي الطويل.

والفيلم من إخراج "رشيد مشهراوي".

وبحسب البيان فإنه يتضمن عددًا من الأفلام القصيرة التي تروي تجارب وحكايات صانعي أفلام من غزة، تم تصويرها في ظل الحرب.

الأفلام القصيرة تلك أخرجها كل من: أحمد الدنف، ومحمد الشريف، وبشار البلبيسي، وندى أبو حسنة، وكريم سطوم، ومصطفى كلاب، واعتماد وشاح، وهناء عليوة، وتامر نجيم، ونضال دامو، وعلاء دامو، وريما محمود، وخميس مشهراوي، وإسلام الزريعي، ومهدي كريرة، وأوس البنا، وباسل المقوسي، ومصطفى النبيه، ووسام موسى، وعلاء إسلام أيوب، ورباب خميس وأحمد حسونة.

وفيلم "من المسافة صفر" عُرض عالميًّا للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان عمّان السينمائي الدولي في يوليو الماضي، وسيُعرض في سبتمبر المقبل ضمن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وفي تصريحات صحفية، عدَّ وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان ترشيح هذا الفيلم يؤكد على أهمية السينما الفلسطينية، ودورها حتى في أشد الظروف ظلمة، قائلًا: "استطاع صنّاع هذا العمل توثيق تجاربهم الإنسانية ورواية قصصهم في ظل ظروف قاسية وغير إنسانية".

وأضاف حمدان أن الوزارة تعمل على توفير الدعم الكامل للمبدعين الفلسطينيين بغية تعزيز حضورهم على الساحة الدولية، مبينًا أهمية مثل هذه المشاركات في تسليط الضوء على الهوية والرواية الفلسطينية عبر العالم.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار التي تمنحها الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها سيقام في مارس/ آذار من العام المقبل.