وفاة نجم إنترنت فرنسي أمام الكاميرا تثير استنكاراً واسعاً (فيديو)

أثارت وفاة نجم فرنسي معروف على الإنترنت أمام الكاميرا حالة من الغضب العام، وأدت إلى توجيه اتهامات بإساءة المعاملة.

وكان جان بورمانوف، الاسم الفني للرجل، يتعرض للإذلال والإساءة على الهواء مباشرة على منصة "كيك" لعدة أشهر.

وفي حادثة مروعة قبل ساعات قليلة من وفاته، تعرض بورمانوف للعنف أثناء بث مباشر، حيث كان يشغل لعبة فيديو ويرتدي "زي باتمان" وآخرون حاضرين، وقاموا بضربه، وفق ما ذكر موقع التحقيقات ميديا بارت اليوم الثلاثاء.

ووثق المتابعون لاحقاً لحظة معاناته من نوبة اختناق أثناء نومه، قبل أن يتوقف عن الحركة تماماً.

ووصفت كلارا شاباز، نائبة وزير الرقمنة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، الحادثة بالقول: "موت جان بورمانوف والعنف الذي تعرض له أمر مروع للغاية".

ويُذكر أن بورمانوف (46 عاماً) كان يحظى بمئات الآلاف من المتابعين، واستخدم عدة منصات اجتماعية لبث الألعاب، كما كان يشارك طوعاً في تحديات شديدة، وفق قناة "بي اف ام تي" في الفرنسية.

وأضافت القناة أن بورمانوف ربما تجاوز حدود تحمله، حيث كتب رسالة إلى والدته قال فيها: "لقد سئمت، أريد أن أغادر".