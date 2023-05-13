5 فرق عالمية في مهرجان عمّان للرقص المعاصر
بمشاركة 5 فرق عالمية من الأردن وفرنسا والنرويج وإسبانيا وألمانيا، تنطلق فعاليات الدورة 14 من "مهرجان عمان للرقص المعاصر"، الثلاثاء المقبل.
وتقام عروض المهرجان، بحسب بيان صحفي للمركز الوطني، خلال الفترة ما بين 16-22 من الشهر الحالي، على خشبة المسرح الرئيسي في المركز الثقافي الملكي، وسط العاصمة الأردنية عمان.
ويفتتح المهرجان بالعرض الفرنسي "اللا مساواة"، وتختتم العروض الفرقة الألمانية بعرض بعنوان "هوائي".
وقالت مديرة المهرجان رانيا قمحاوي: "نحن سعداء جداً باستضافة مجموعة متميزة من العروض العالمية لهذا العام، والتي ستنقل لنا نكهة من ثقافتهم الخاصة".
وأعربت قمحاوي عن اعتزازها لعقد مثل هذه الفعاليات في الأردن والاستمرار في إظهار الإبداع في فنون الرقص، لإدخال البهجة والسرور على الجمهور، وفق "بترا".
ويهدف المهرجان، الذي ينظمه المركز الوطني للثقافة والفنون في مؤسسة الملك الحسين، إلى تعزيز التواصل الثقافي والفني والاجتماعي مع دول العالم ورموزه الفنية، والتعرف على تقنيات الرقص المعاصر.