5 فرق عالمية في مهرجان عمّان للرقص المعاصر

وأعربت قمحاوي عن اعتزازها لعقد مثل هذه الفعاليات في الأردن والاستمرار في إظهار الإبداع في فنون الرقص، لإدخال البهجة والسرور على الجمهور، وفق "بترا".

ويهدف المهرجان، الذي ينظمه المركز الوطني للثقافة والفنون في مؤسسة الملك الحسين، إلى تعزيز التواصل الثقافي والفني والاجتماعي مع دول العالم ورموزه الفنية، والتعرف على تقنيات الرقص المعاصر.