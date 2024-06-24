7 أخطاء تفسد "جلسات الشواء"

يمتد "فن الشواء" إلى ما هو أبعد من مجرد الحرارة المناسبة ونكهة الطعام، ففي تقرير نشره موقع Belfast Telegraph، قام الشيف سيبي نوبلز، المشهور بخبرته في الطهي، بمشاركة أفكاره حول الأخطاء الأكثر شيوعًا التي تحدث أثناء الشواء، إلى جانب استراتيجيات الحصول على النتائج المثالية.

1. إدارة الحرارة

أحد الأخطاء الشائعة التي يسلط نوبلز الضوء عليها هي إلقاء الفحم بشكل عشوائي على سطح الشواية بأكمله، محذرًا من أن هذا النهج يؤدي إلى توزيع موحد للحرارة، وهو أمر غير مرغوب فيه في كثير من الأحيان.

وبدلاً من ذلك، ينصح بإنشاء مناطق حرارية مختلفة عن طريق تجميع الفحم على جانب واحد من الشواية، وتسمح هذه التقنية بتنوع درجات حرارة الطهي، لتشمل منطقة أقل حرارة للحوم وعناصر الطهي البطيئة كالباذنجان، ومنطقة أكثر سخونة للشواء السريع.

2. الشوي المباشر للخضروات

غالبًا ما يتم تغليف الخضروات بورق الألمنيوم، وهي ممارسة شائعة تمنع امتصاص النكهات المدخنة من الفحم.

لذا، يقترح نوبلز وضع الخضروات مثل البطاطس والشمندر والجزر والبصل مباشرة على الفحم دون تغليفها، لتعزيز النكهات الطبيعية للخضروات وطراوتها.

3. الانتظار الكافي لاشتعال الفحم

يلاحظ نوبلز أن العديد يبدأون في الشواء قبل أن يصل الفحم إلى درجة الحرارة المناسبة، وهو خطأ بالغ الأهمية ليس فقط لنتائج الطهي ولكن أيضًا للسلامة، وينصح بالانتظار حتى يصبح الفحم باللون الرمادي بشكل موحد، مما يشير إلى مستويات الحرارة المثالية ويقلل من إطلاق الأبخرة الضارة.

4. إشعال الحرائق بطريقة صديقة للبيئة

فيما يتعلق بإشعال النار، يؤكد نوبلز على الفوائد البيئية لاستخدام بدائل بسيطة للمنتجات المشبعة بالمواد الكيميائية. وتتضمن طريقته المفضلة إعادة استخدام علب البيض الكرتونية المليئة بقطع الفحم، مما يوفر مصدر إشعال فعال وصديق للبيئة للنار.

5. الشواء في غير موسمه

من خلال تحدي الصورة النمطية الموسمية، يحث نوبلز على اعتماد حفلات الشواء على مدار العام، مشيرا إلى أن فصل الشتاء يوفر فرصًا فريدة لشواء المأكولات الموسمية مثل الغزلان والخضروات الشتوية، مما يثري تجربة الطهي بنكهات المواسم المختلفة.