قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، السبت تغريم الفنان تامر حسني لاتهامه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لـ "أغنية راجعلي ليه".

وكان ورثة المؤلف الراحل عبد العزيز عمار، أقاموا دعوى ضد الفنان تامر حسني، اتهموه خلالها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، واستخدام الأغنية دون الرجوع إلى الورثة الشرعيين للمؤلف الراحل.

وألزمت المحكمة تامر حسني، بأن يؤدي مبلغا ماليا لرحاب رزق، بصفتها وصية على أبنائها القصّر تعويضًا جابرًا عن الأضرار المادية والأدبية على النحو الوارد بأسباب الحكم.

وقالت هيئة الدفاع عن المدعية، إنه جرى تأييد الحكم لصالح زوجها، حيث ثبت التعدي على حق الملكية الفكرية في الدعوة التي حملت رقم 494 لسنة 16 في أغنية "يا عم سيبك" والشهيرة باسم "راجعلي ليه"، وإلزام تامر حسني بالتعويض المادي.

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وحاولت زوجة الراحل، بشتى الطرق منذ انتشار الأغنية إيجاد أي أوراق رسمية لإثبات ملكية كلمات الأغنية، وأنها ترجع في الأصل إلى زوجها، فيما قالت هيئة الدفاع إن الراحل رفعت دعوى قضائية للدفاع عن حقوق الملكية الفكرية لزوجها ولورثته القصّر.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع: "زوجة الراحل بتدافع عن حقوق الملكية لها ولورثة المرحوم وهم أبناؤها وهي التي تصدرت المشهد؛ لأن أبناءها كانوا قصّرا"، لكن رفض الإفصاح عن قيمة المبلغ الذي تقرر تغريمه لتامر حسني، واكتفى بالقول: "مش هيفيد الإعلام بذكر الغرامة".