أمواج تسونامي تضرب مدينة روسية (فيديو)

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، عن خدمات الطوارئ القول، إن مدينة سيفيرو كوريلسك الروسية المطلة على المحيط الهادي، شهدت أمواج مد عاتية (تسونامي) يزيد ارتفاعها على ثلاثة أمتار، وبلغ ارتفاع أقوى الأمواج خمسة أمتار، بحسب "رويترز".

وكان زلزال قوي بلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر ضرب صباح الأربعاء قبالة سواحل روسيا.

وأدى الزلزال العنيف إلى تسونامي ضرب مناطق عدة شمال اليابان، وخاصة جزيرتي هوكايدو وجزر الكوريل، وسط تحذيرات أطلقتها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من موجات لاحقة قد تكون أشد قوة.

وسُجلت أعلى موجة في ميناء إيشينوماكي بمحافظة مياجي بارتفاع 50 سنتيمترا، فيما رُصدت أمواج أخرى في 16 منطقة ساحلية امتدت من هوكايدو إلى مناطق شمال شرق طوكيو، بارتفاع بلغ 40 سنتيمترًا في بعض المناطق.