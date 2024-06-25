مبادرة نادرة.. جمعية كويتية تُعيد أسطوانات غاز الطبخ بحلة جديدة‎

أعلنت إحدى مناطق الكويت، اليوم الثلاثاء، تسليم أسطوانات الغاز المخصصة للطبخ بحلة جديدة؛ إذ سيتم تنظيفها بشكل كامل، وسط إشادة واسعة بالقائمين على المشروع.

وقال مسؤول في "جمعية الصليبخات والدوحة"؛ وهي أشبه بمؤسسة حكومية تبيع منتجات عديدة للمستهلكين بأسعار تنافسية، وتوفر خدمات متنوعة أيضاً، مثل شرائها مضخات غسيل احترافية لإنجاح مشروعها الجديد، إن الجمعية استجابت لشكاوى المستهلكين من أسطوانات الغاز المتسخة، أو التي تعاني ترسبات عديدة.

وأضاف أنه من الصعب إلزام المستهلكين بتنظيف الأسطوانات، التي يتم تداولها بين المطاعم والمستودعات والمنازل، لذلك كان القرار بتنظيفها بشكل كامل قبل تسليمها للمستهلك.

وأثنى مدونون كويتيون كثر على مبادرة الجمعية، في حين طالب آخرون يتبعون لجمعيات أخرى باتخاذ خطوة مماثلة.

وأسست الجمعيات التعاونية في الكويت في ستينيات القرن الماضي، وهي أشبه بسوق حكومي متعدد الأقسام، وتمثل الجمعيات 70% من تجارة التجزئة في الكويت.

وتوفر الجمعيات للمستهلكين الكويتيين السلع الغذائية وغيرها من مواد استهلاكية بأسعار تنافسية وقريبة من سكن المساهمين، بجانب خدمات عديدة أخرى.

وتشمل الشكاوى من أسطوانات الغاز المتسخة مستهلكين في العديد من الدول، في حين تتنوع مبادرات وحلول تلك المشكلة، مثل غسلها داخل المنزل، أو تغليفها برداء مزين، وحتى الرسم عليها في بعض المبادرات.