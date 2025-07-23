سرقة عشرات الطواويس من فندق تاريخي تفجر غضبا في كاليفورنيا

اختفت عشرات الطواويس الذكور والإناث المعروفة بتجوالها في أرجاء فندق "رايد" التاريخي المصمم على طراز الآرت ديكو في دلتا ساكرامنتو، في كاليفورنيا الأمريكية، ويعتقد موظفو الفندق أن الطيور سُرقت، بحسب ما أفادوا يوم الثلاثاء.

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وقال ديفيد نيلسن، المدير العام للفندق، إن أحد الزبائن أبلغ يوم الأحد عن رؤيته لرجلين وهما يمسكان بأحد الطيور ويضعانه داخل قفص في صندوق شاحنة صغيرة، مما دفع الموظفين لإجراء جرد، ليتبين أن أربعة فقط منها ما تزال موجودة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

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وأضاف نيلسن: "لسنا متأكدين لماذا قد يقوم أي شخص بشيء كهذا، لكن الموظفين في حالة حزن شديد".

وتحقق السلطات في الحادث على أنه جريمة سرقة ممتلكات. وقدر الرقيب أمار غاندي، المتحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة ساكرامنتو، قيمة الطاووس الواحد بألفي دولار، وأنثى الطاووس الواحدة بألف دولار، دون أن يدلي بمزيد من المعلومات.

وكان مالك الفندق اشترى خمسة طيور قبل 14 عاما لتتجول بحرية في محيط الفندق. وتكاثرت هذه الطيور حتى أصبحت سمة مميزة للفندق، بحسب نيلسن.

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