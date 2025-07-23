الشرطة الإيرانية: مقتل شرطيين في هجوم على مقر حدودي غربي إيران

logo
منوعات

سرقة عشرات الطواويس من فندق تاريخي تفجر غضبا في كاليفورنيا

سرقة عشرات الطواويس من فندق تاريخي تفجر غضبا في كاليفورنيا
طاووسالمصدر: yandex
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 4:31 ص

 اختفت عشرات الطواويس الذكور والإناث المعروفة بتجوالها في أرجاء فندق "رايد" التاريخي المصمم على طراز الآرت ديكو في دلتا ساكرامنتو، في كاليفورنيا الأمريكية، ويعتقد موظفو الفندق أن الطيور سُرقت، بحسب ما أفادوا يوم الثلاثاء.

أخبار ذات علاقة

القبض على يوتيوبر لطهوه "طاووساً" في الهند

القبض على يوتيوبر لطهوه "طاووساً" في الهند

 وقال ديفيد نيلسن، المدير العام للفندق، إن أحد الزبائن أبلغ يوم الأحد عن رؤيته لرجلين وهما يمسكان بأحد الطيور ويضعانه داخل قفص في صندوق شاحنة صغيرة، مما دفع الموظفين لإجراء جرد، ليتبين أن أربعة فقط منها ما تزال موجودة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

أخبار ذات علاقة

موعد تجميلي يتحوّل إلى مأساة.. وفاة رضيع داخل سيارة مغلقة بكاليفورنيا

موعد تجميلي يتحوّل إلى مأساة.. وفاة رضيع داخل سيارة مغلقة بكاليفورنيا

 وأضاف نيلسن: "لسنا متأكدين لماذا قد يقوم أي شخص بشيء كهذا، لكن الموظفين في حالة حزن شديد".

وتحقق السلطات في الحادث على أنه جريمة سرقة ممتلكات. وقدر الرقيب أمار غاندي، المتحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة ساكرامنتو، قيمة الطاووس الواحد بألفي دولار، وأنثى الطاووس الواحدة بألف دولار، دون أن يدلي بمزيد من المعلومات.

وكان مالك الفندق اشترى خمسة طيور قبل 14 عاما لتتجول بحرية في محيط الفندق. وتكاثرت هذه الطيور حتى أصبحت سمة مميزة للفندق، بحسب نيلسن.

أخبار ذات علاقة

القضاء المغربي ينفي واقعة سرقة أعضاء خلال حادث سير

القضاء المغربي ينفي واقعة سرقة أعضاء خلال حادث سير

 


 
 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC