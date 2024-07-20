أثارت حلويات جديدة تُباع في الجزائر على شكل أقراص طبية جدلا واسعا في البلاد، وسط تحذيرات من آثارها النفسية على الأطفال.

ويأتي الترويج لهذا النوع من الحلويات الجديدة والتي يُطلق عليها "اللبان" تزامناً مع فصل الصيف، حيث يُقبل الأطفال على اقتناء مختلف أنواع الحلوى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صور تلك الأقراص وحذروا من خطرها على الأطفال.

وقال الناشط بمجال حماية المستهلك بوعلام عمراني، في تصريحات صحفية، إن ترويج هذا النوع من الحلويات يعد أمراً خطيراً.

وأضاف: "نحن أمام أقراص تشبه الأدوية بشكل يجعل الطفل لا يفرق بين هذه وتلك، وهذا سيئ جدا"، مشيراً إلى أن أي خطأ "يمكن أن يودي بحياة الطفل، خاصة أن أغلب العائلات الجزائرية لها أفراد مسنون قد يتناولون أدوية خطيرة جدًّا".

ودعا المتحدث إلى ضرورة "سحب هذا النوع من الحلويات ووضع مدونة أمام مختلف المصالح الحدودية؛ لكي تنتبه لمثل هذه المنتجات".