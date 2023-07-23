مجموعة العشرين تفشل في اعتماد خطة لخفض الوقود الأحفوري

واختلف الأعضاء حول عدد من القضايا التي حالت دون صدور البيان المشترك الذي كان من المقرر صدوره، في نهاية الاجتماع الذي استمر لمدة أربعة أيام في بلدة بامبوليم الواقعة في ولاية جوا الساحلية بالهند.

وكانت الهند، البلد المضيف لقمة مجموعة العشرين، قد تعهدت بالتخلّص التام من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2070، أي بعد 20 عاما من الموعد الذي حدّدته لذلك دول أخرى عدة.

وتضمن تقرير أعد بمناسبة ترؤسها مجموعة العشرين تقديرات تفيد بأن تكاليف العملية التحوّلية الطاقوية تبلغ أربعة تريليونات دولار في السنة، وشدد على أهمية التمويل المنخفض التكلفة للدول النامية ونقل التكنولوجيات.

وتمثل الخلاف حول قضايا عديدة منها الرغبة في زيادة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030.

وانتاب الغضب علماء وناشطين جراء تباطؤ المنظمات الدولية في اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حتى في الوقت الذي تسلط فيه ظروف الطقس المتطرف في شتى أنحاء العالم الضوء على أزمة المناخ.

وبدوره انتقد الباحث في مركز "اي 3 جي" لدراسات التغيّر المناخي ألدن ماير ما خلص إليه الاجتماع، وقال ماير في بيان: "مع تسجيل الحرارة درجات قياسية يوميا في العالم ومع خروج تأثيرات التغيّر المناخي عن السيطرة، كان العالم بحاجة إلى نداء واضح للعمل يصدر عن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين".

وتابع: "لكن بدلا من ذلك، ما حصلنا عليه كان ضعيفا جدا".