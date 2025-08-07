مصر.. هل تشهد دراما رمضان 2026 تغييرات جذرية بـ8 مسلسلات فقط؟

يبدو أن موسم دراما رمضان 2026 في مصر على موعد مع تحولات جذرية، ليس فقط على مستوى الكم، بل أيضًا فيما يخص طبيعة المحتوى الدرامي واتجاهاته.

أفادت مصادر مطلعة داخل القطاع الدرامي بأن الجهات المصرية المعنية بتنظيم المحتوى تخطط لحصر عدد المسلسلات الرمضانية في الموسم المقبل إلى ثمانية أعمال فقط.

8 مسلسلات فقط

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من المقرر عرض هذه الأعمال الدرامية عبر قناتي "دي إم سي" و"أون"، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرين عامًا، وتعكس رغبة واضحة في إعادة هيكلة المشهد الدرامي، بما يلائم أذواق الجمهور، ويعكس الواقع المعيشي للمواطن المصري بشكل أقرب وأكثر صدقًا.

قضايا توعوية

ووفق ما ذكرته صحف محلية، فإن هذا التوجه الجديد يهدف إلى التركيز على قضايا توعوية تمس حياة الناس بشكل مباشر، والسعي لتقديم مضامين درامية ترتقي بالذوق العام وتُلامس الواقع الاجتماعي المصري، بعيدًا عن الأنماط التجارية السطحية التي طغت على بعض الأعمال في المواسم السابقة، وقدّمت صورة غير واقعية للشارع المصري والبطل الشعبي.

وجاهة الأهداف وتقليص العدد

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه السياسة، رغم وجاهة أهدافها، قد تترك انعكاسات اقتصادية واجتماعية، حيث إن تقليص عدد المسلسلات قد يُقلل من فرص العمل لمئات العاملين في المجال، لا سيما أن الموسم الرمضاني ظل لسنوات طويلة مصدر دخل رئيس لعدد كبير من الكوادر الفنية، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

وبين مؤيد لهذا التغيير باعتباره ضرورة لإعادة الانضباط إلى الصناعة، ومتحفظ يخشى من تأثيره السلبي على سوق العمل الفني، تبقى هذه الخطوة غير مؤكدة رسميًا حتى الآن، غير أن المؤشرات تُرجّح أن موسم دراما رمضان 2026 قد يُشكل لحظة مفصلية تُعيد رسم ملامح المشهد الدرامي المصري بالكامل.

منى زكي وأحمد العوضي ومصطفى شعبان في طليعة المشاركين

ووفقًا لما تداولته وسائل إعلام مصرية، فقد تأكدت مشاركة عدد من النجوم البارزين في موسم دراما رمضان 2026، من أبرزهم الفنانة منى زكي، التي تعود بعمل درامي جديد يُتوقع أن يسلط الضوء على قضايا اجتماعية حساسة، في تجربة تُعيد إلى الأذهان نجاحها في مسلسل "تحت الوصاية"، الذي ناقش قضية حضانة الأطفال والصراعات القانونية التي تواجهها الأرامل.

ويطل الفنان أحمد العوضي في مسلسل جديد بعنوان "علي كلاي"، بينما يجتمع النجمان مصطفى شعبان وشريف منير في عمل مشترك، وسط توقعات بانضمام عدد من الممثلين الشباب إلى هذه الأعمال، في توجه يُعزز من إشراك طاقات فنية جديدة، ضمن رؤية تسعى لتقديم محتوى درامي هادف يحمل رسالة اجتماعية واضحة، في انتظار الإعلان عن مزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

رفع قيمة الأعمال وتعزيز فرص المشاهدة

من جهته، صرّح الناقد الفني أحمد سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" بأن تقليص عدد المسلسلات الدرامية في موسم رمضان 2026 يُعد خطوة إيجابية للغاية، تساهم في رفع القيمة الفنية للأعمال المشاركة، وتُعزز من جودتها وإتقانها، على حد تعبيره.

وأوضح أن كثرة الإنتاجات الدرامية كانت تؤدي غالبًا إلى تكرار الموضوعات وتدني المستوى، بينما يُتيح تقليص العدد فرصة أكبر للاهتمام بالتفاصيل الفنية والكتابية، ما ينعكس إيجابًا على المُنتج والمُشاهد على حد سواء.

وأضاف سعد الدين أن انخفاض عدد الأعمال يمنح المشاهد فرصة حقيقية لمتابعة كل ما يُعرض دون تشتيت، بخلاف المواسم السابقة التي تجاوز عدد أعمالها الثلاثين مسلسلًا، مما كان يُصعّب على الجمهور متابعة كل العروض. واستشهد بمرحلة سابقة كانت تُعرض خلالها ستة أعمال فقط، وهو ما ساعد الجمهور على المتابعة بتركيز واستمتاع.

وفي سياق متصل، أكد أن هذه السياسة لن تُؤثر سلبًا على الكوادر البشرية العاملة في الصناعة، بل إنها ستُعيد توزيع الأعمال على مدار العام، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج خارج موسم رمضان، ويُوفر فرص عمل دائمة للعاملين في المجال الفني، سواء في الكتابة أو الإخراج أو التمثيل أو الجوانب التقنية.