أثارت مقاطع فيديو لظاهرة غريبة على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، قلقا ومخاوف لدى مالكي السيارات.

وأظهرت مقاطع الفيديو، انتفاخات تشبه البالونات على هياكل السيارات المغلفة بأفلام حماية الطلاء.

ووفق وسائل إعلام صينية، فإنه من المرجح أن تكون هذه الظاهرة بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، ما تسبب بانتفاخ أفلام الطلاء وتشوهها.

وراج لقب طريف للسيارات المتضررة في مواقع التواصل، وهو "السيارات الحوامل"، بسبب شكل الانتفاخات التي أظهرتها مثل البطن المنتفخة.

وتساءل متابعون عن مصدر السيارات المعنية، وفيما إذا كانت صينية، لكن آخرين أشاروا إلى أنها ألمانية الصنع، فيما رجح البعض أن تكون أفلام الحماية مزيفة.

وبحسب تقارير، فإن درجات الحرارة المرتفعة دفعت العديد من الصينيين لاستخدام أفلام حماية طلاء مزيفة، إذ لم تتأثر السيارات المطلية بأفلام حماية أصلية بهذه المشكلة.