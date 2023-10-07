تقرير: الفيضانات والعواصف تشرد 41 مليون طفل حول العالم

وأشار التقرير إلى أن الصين والفلبين من بين البلدان التي سجلت أعلى الأعداد المطلقة لنزوح الأطفال بسبب تعرضهم للطقس المتطرف، كما أن الحالة أكثر خطورة من حيث النسبة المئوية للسكان في الدول الجزرية مثل دومينيكا وفانواتو حيث يتواجد الأطفال.

ولفت إلى أن اليونيسف تعمل مع العديد من البلدان الأكثر عرضة للخطر لتوقع الفيضانات المستقبلية وبالتالي تقليل خطر النزوح، مع إستراتيجيات تأخذ في الاعتبار بشكل خاص أعداد الأطفال في تلك البلدان".

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "EFE"