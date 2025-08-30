مروة عبد المنعم تكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة إجرائها عمليات تجميل

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في تغيير شكلها الذي وصفه الكثيرون بالتغيير المفاجئ، ما يشير إلى خضوعها إلى عمليات تجميلية.

وقالت مروة عبد المنعم لـ "إرم نيوز"، إنها كانت تعاني من أزمة نفسية خلال العام الماضي، وتسببت في مرورها بحالة اكتئاب، تعقبها زيادة ملحوظة في وزنها، وسقوط شعرها.

وأضافت مروة أنها قررت الخروج من تلك الأزمة النفسية التي كادت أن تنهي حياتها، لتتوجه إلى الأطباء لعلاج تساقط شعرها، كذلك فقدان وزنها وممارستها الألعاب الرياضية حتى تمكنت من الخروج من تلك الأزمة.

كما أشارت إلى أنها فقدت قرابة 15 كيلو غرامًا من وزنها، ما تسبب في ظهورها بهذا الشكل، مؤكدة على أنها لا تجري أي عمليات تجميلية، وأنها فقط تعمل جلسات لنضارة وجهها.

على الصعيد الفني، قالت الفنانة مروة عبد المنعم أنها تعمل الفترة الحالية مذيعة في قناة الشمس، وليس لديها أعمال فنية حتى الآن خلال شهر رمضان المقبل.

من جانبها نشرت مروة عبد المنعم، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "فيه ناس فاكرة إني عملت تجميل، وكتير جدًا لأ يعرفوني ويقولوا لي عملتي إيه في نفسك، حتى أنا نفسي لو حد قالي معملتش حاجة يمكن لأ أصدقه، لكن دي الحقيقة والله.. أنا معملتش أي حاجة غير إني لاقيت نفسي وقويتها ووقفت جنبها وحبيتها".