الأول من نوعه في العراق.. تحديد موعد مهرجان بغداد للفيلم العربي

بدوره قال مدير المهرجان حكمت البيضاني، إنه جرى تشكيل عدة لجان فرعية أساسية، ستتولى المهام التنفيذية واللوجستية المتنوعة، ومنها لجنة قراءة وفحص سيناريوهات مسابقة إنتاج الأفلام العراقية القصيرة، التي ستعقد على هامش المهرجان.

وأوضح للوكالة الرسمية أن تلك المسابقة تهدف إلى تفعيل ودعم الإنتاج السينمائي العراقي، وتوفير الفرصة للسينمائيين العراقيين لعرض نتاجاتهم أسوة بأقرانهم من السينمائيين العرب.

وتحدث البيضاني عن لجنة مشاهدة وفرز الأفلام، ولجان للتحكيم، التي تضم نخبة من المعنيين بالسينما من مخرجين وكتاب ونقاد وممثلين، موهنًا أنه سيتم في إطار المهرجان تنظيم ندوة تتعلق بسبل الإنتاج السينمائي العربي المشترك.

ومحمد شكري جميل، مخرج سينمائي من العراق ولد في العاصمة بغداد في عام 1937، ودرس السينما في المعهد العالي للسينما في المملكة المتحدة.

وبدأ تجربته المهنية عام 1953 بإنتاج أفلام وثائقية لوحدة الإنتاج السينمائي في شركة نفط العراق، وعمل في الافلام السينمائية العالمية (اصطياد الفأر) لبول روثا، وفيلم (عين الثعلب في الصحراء)، وفيلم الرعب (التعويذة)، الذي صور في مدينة الموصل شمال العراق.