فشل المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية قبل "كوب28"

فشل اجتماع حاسم بشأن "الخسائر والأضرار" المناخية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" مع عجز دول الشمال والجنوب في التوصل إلى اتفاق، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة، اليوم السبت.

وتم، العام الماضي، التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ حلال مؤتمر "كوب27" في مصر بشأن إنشاء صندوق للتعويض عن "الخسائر والأضرار" في دول الجنوب التي تتحمل تبعات تغير المناخ.

ولكن ما زال هناك الكثير مما يتعين توضيحه قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقبلة في دبي، بالفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر، مثل شكل هذه التعويضات والدول المستفيدة وتلك المساهمة التي يرغب الغرب في إدراج الصين من بينها.

واجتمعت اللجنة الانتقالية المعنية بإنشاء الصندوق، حتى وقت متأخر الجمعة، في أسوان جنوب مصر، لكن المندوبين عجزوا عن التوصل إلى اتفاق، وأجَّلوا ذلك إلى اجتماع آخر من 3 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر، في الإمارات العربية المتحدة، بحسب مضمون المناقشات المتاحة على حساب "يوتيوب" الرسمي للأمم المتحدة.