فشل المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية قبل "كوب28"
فشل اجتماع حاسم بشأن "الخسائر والأضرار" المناخية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" مع عجز دول الشمال والجنوب في التوصل إلى اتفاق، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة، اليوم السبت.
وتم، العام الماضي، التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ حلال مؤتمر "كوب27" في مصر بشأن إنشاء صندوق للتعويض عن "الخسائر والأضرار" في دول الجنوب التي تتحمل تبعات تغير المناخ.
ولكن ما زال هناك الكثير مما يتعين توضيحه قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف المقبلة في دبي، بالفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر، مثل شكل هذه التعويضات والدول المستفيدة وتلك المساهمة التي يرغب الغرب في إدراج الصين من بينها.
واجتمعت اللجنة الانتقالية المعنية بإنشاء الصندوق، حتى وقت متأخر الجمعة، في أسوان جنوب مصر، لكن المندوبين عجزوا عن التوصل إلى اتفاق، وأجَّلوا ذلك إلى اجتماع آخر من 3 إلى 5 تشرين الثاني/نوفمبر، في الإمارات العربية المتحدة، بحسب مضمون المناقشات المتاحة على حساب "يوتيوب" الرسمي للأمم المتحدة.
ودعا رئيس "كوب28" سلطان الجابر، اليوم السبت، المفاوضين للتوصل إلى اتفاق قبل مؤتمر دبي الذي يشكل مرحلة "أساسية" برأيه.
وأوضح سلطان الجابر في بيان "أرى أنه من الممكن حل كل المسائل" منبهًا أعضاء اللجنة الانتقالية من أن أنظار العالم شاخصة إليكم للتوصل إلى توصيات واضحة ومتينة قبل "كوب28" لوضع الصندوق موضع التنفيذ وتمويله"، مضيفًا: "مليارات الأشخاص المعرضين لتداعيات التغير المناخي يعولون على تنفيذ هذه التوصيات".
وتعثرت المناقشات خصوصًا حول مقر الصندوق، وما إذا كان يمكن أن يكون داخل البنك الدولي، المتهم بأن الغرب يسيطر عليه، أو ضمن مؤسسة مستقلة جديدة مثلما يطالب عدد من البلدان النامية، لكن إنشاءها سيستغرق الكثير من الوقت وسيكون تمويلها معقدًا.
وقال هارجيت سينغ، المسؤول في شبكة العمل المناخي غير الحكومية الذي حضر المناقشات، صباح السبت، إن هذا الفشل "يظهر بوضوح الهوة العميقة بين الدول الغنية والفقيرة، الدول المتقدمة يجب أن تحاسب على محاولاتها المخزية لاستضافة الصندوق لدى البنك الدولي، ورفضها مناقشة حجم التمويل والتنصل من مسؤولياتها بموجب بنود اتفاقيات المناخ الدولية المبرمة".
بدورها، قالت رايتشل كليتوس المسؤولة من منظمة "اتحاد العلماء المعنيين" غير الحكومية إن "النتيجة المخيبة للآمال، اليوم، تشكل ضربة قاسية لسكان الأرض الذين يعانون من سلسلة من العواقب الناجمة عن تغير المناخ، يبدو أن أكثر ما يهم الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية هو التهرب من مسؤولياتها أو التقليل منها".