أكدت الفنانة المصرية هنا الزاهد، في حديث مع "إرم نيوز"، أنها تُفضل التركيز على أعمالها وخطواتها الفنية فقط، دون النظر إلى أي أشياء أخرى، قد تعطل مسيرتها الفنية.

وتحدثت عن مشاريعها الفنية الجديدة، والكثير من التفاصيل حولها.

في البداية، ماذا وراء نشاطك الفني الحالي بالحضور بأكثر من عمل فني جديد بين المعروض والمُقبل؟

سعيدة للغاية بالمشاركة بأكثر من تجربة فنية جديدة، ما بين السينما والدراما، أقبل الأعمال التي أحب أن أتواجد بها، وتُقدمني بشكل مختلف.

هذا ما وجدته في الأعمال التي أُشارك بها، من بينها ما تم عرضه مؤخرا مثل فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، ومسلسل "سيب وأنا أسيب"، إلى جانب حضوري بتجربة سينمائية جديدة مع تامر حسني، ومسلسل درامي قصير.

ما المختلف هذه المرة في تعاونك مع تامر حسني للمرة الثانية من خلال فيلم "ري ستارت"؟

سعيدة بالتعاون مع تامر حسني للمرة الثانية بعد المشاركة في فيلم "بحبك" مؤخرا، تجربة فيلم "ري ستارت" مختلفة وجديدة، إذ تحمل موضوعا اجتماعيا كوميديا، يتطرق للكثير من القضايا التي تمس الناس عن قُرب..

شهدت كواليس العمل كوميديا كبيرة أثناء التصوير، حيث المواقف المُرتبطة بالأحداث، والتي خلقت جوًّا متميز وكوميديا بين الممثلين.

كيف تصفين حضورك ببطولة مسلسل درامي قصير بعنوان "إقامة جبرية" والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا؟

أعتبر هذا العمل من أصعب الأعمال التي شاركت بها، حيث المُغامرة بالظهور بشكل جديد تماما بالنسبة لي، شعرت بالمغامرة حيال تقديم هذا العمل؛ كونه ينتمي لنوعية جديدة تماما، لم أقتحمها من قبل، العمل سيتم عرضه في 10 حلقات، أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

هل هناك شخصيات تاريخية أو مُعاصرة تتمنين تجسيدها بأعمال فنية؟

ليست هناك شخصية مُعينة أتمنى تجسيدها من التاريخ، لكن صرحت بمحبتي الكبيرة لعالم ديزني، إذ أحب شخصية الأميرة رابونزل، ولا أمانع تقديمها بعمل فني عربي، إن سنحت الفرصة للقيام بذلك.

ما سبب تركيزك على تقديم أعمال درامية مؤخرا للعرض على المنصات وليس الشاشات الفضائية؟

يعجبني الدور المميز والمختلف، بغض النظر عن وسيلة العرض، هي أمر يخص الجهة المنتجة، من حيث تسويق العمل، بالشكل الذي تُريده، لكن لا أنكر أن المنصات الإلكترونية باتت جاذبة للجمهور بشكل كبير، وتجاربي التي عُرضت عليها حققت نجاحا كبيرا..

لا أركز إلا على ما يخص عملي في التمثيل، ولا أنظر لما قد يشغلني عن نشاطاتي الفنية ويعطلني بشكل عام.

في النهاية، هل من مشاريع فنية جديدة معروضة عليكِ حاليا؟

هناك بالفعل عدة عروض درامية، لم أتخذ قرارا بشأنها حتى الآن، إلى جانب التحضير لفيلم سينمائي جديد، أركز حاليا على إنهاء ارتباطاتي الفنية بأكثر من عمل، ومن ثم اتخاذ القرار بشأن المعروض علي من أعمال درامية وسينمائية جديدة.