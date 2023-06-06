بعد تفجير السد.. بيوت تغرق وبجع يسبح في مركز نوفا كاخوفكا (فيديو)

أدى حادث تفجير سد نوفا كاخوفكا الواقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها روسيا، اليوم الثلاثاء، إلى كوارث بيئية وإنسانية هائلة، بحسب تقارير ورصد كبير من وسائل إعلام أوكرانية وروسية، بالإضافة لمشاهد عديدة صادمة.

لا يقتصر الأمر فحسب على التداعيات التي قد تكون كارثية فيما لو وصل منسوب المياه على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الواقعة على مسافة 150 كيلو مترا من نهر دنيبر؛ بهدف تبريد وقود المفاعلات.

ولكن كارثة بيئية حدثت بالفعل، إذ صرحت مسؤولة أوكرانية بأن قرابة 150 طنا من زيت المحركات تسربت إلى النهر، بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا.

المستشارة الإعلامية لرئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، داريا زاريفنا، قالت في هذا الصدد: "من المتوقع أن تحصل تسريبات زيت جديدة".

بدورها، قالت كييف، في وقت سابق، إن هذا "التسرب الإضافي" قد يصل إلى "أكثر من 300 طن".