أزمة أكبر بحيرة مياه عذبة في المملكة المتحدة تتحول إلى "مشكلة سياسية"

قال مسؤول محلي إن أزمة بيئية في أكبر بحيرة مياه عذبة في المملكة المتحدة أصبحت مشكلة سياسية.

وعادت الطحالب الزرقاء الخضراء إلى بحيرة "لوك ناي" في وسط إيرلندا الشمالية للصيف الثالث على التوالي هذا الأسبوع، ووصف البعض الوضع الحالي بأنه الأسوأ على الإطلاق.

وفي هذا الصيف، تسببت حالة البحيرة باختصار موسم صيد ثعبان البحر.

وقد انتشرت الطحالب الزرقاء الخضراء أيضا في مجارٍ مائية أخرى، ما تسبب بإغلاق شاطئين على الساحل الشمالي للسباحة في عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن وزير الزراعة والبيئة والشؤون الريفية في إيرلندا الشمالية أندرو موير قوله الأسبوع الماضي إنه "عازم على تغيير الوضع"، مضيفا أنه سيتم اتخاذ عدد من القرارات الرئيسة وحث الآخرين على دعمه.

وأعرب جيري داربي، رئيس مؤسسة "لوك ناي بارتنرشيب" عن إحباطه من عدم اتخاذ إجراءات، وقال لوكالة الأنباء البريطانية إنها ليس مشكلة بيئية، ولكن مشكلة سياسية.



