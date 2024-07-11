رجل يتورط بسبب فضوله في شبكة صرف صحي

كاد فضول رجل أن ينهي حياته بعد أن دفعه لاستكشاف أحد المنافذ، ليعلق داخل شبكة صرف صحي مدة ثلاثة أيام.

ووفق صحيفة "مترو" البريطانية، أثار منفذ مطل على نهر في مكسيكو سيتي فضول رجل، يبلغ من العمر 48 عاما، فقاده ذلك إلى استكشافه، لكنه ما لبث أن علق داخل شبكة الصرف الصحي.

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وأثناء عملية الاستكشاف، ظل الرجل الطريق في داخل الشبكة، ولم يعد يعرف كيف يعود من حيث أتى، فظل عالقا حتى رأى ضوءا بعيدا من خلال فتحة غطاء علوي أسفل الشارع العام، فتوجه نحو الضوء، وبدأ في الصراخ أملا في النجاة.

وبحسب السكان المحليين، فإنهم كانوا يسمعون صوت صرخات خافتة وبعيدة للرجل في المنطقة، لكنهم عجزوا عن تحديد مصدرها، بينما ظل صراخه يتردد في المكان طوال الأيام الثلاثة، قبل أن تسمع امرأة عابرة صرخاته، وتتمكن من تحديد مكانه، وتبلغ السلطات.

ونجحت السلطات بإخراج الرجل، الذي ظل على قيد الحياة بفضل المرأة، ونقل إلى مستشفى قريب للاطمئنان عليه.