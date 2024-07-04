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أول ظهور لأحمد عدوية بعد شائعات إصابته بالزهايمر (صور)

أول ظهور لأحمد عدوية بعد شائعات إصابته بالزهايمر (صور)
الفنان المصري أحمد عدوية المصدر: متداولة
محمد بركة
محمد بركة
04 يوليو 2024، 6:48 م

احتفالا بعيد ميلاد الفنان أحمد عدوية، نشر نجله المطرب محمد عددا من الصور لوالده برفقته وبرفقة أحفاده.

ويعد هذا الظهور الأول لعدوية الأب بعد فترة من الغياب الإعلامي، بعد انتشار شائعات قوية مؤخرا حول إصابته بمرض الزهايمر وهي الأنباء التي لم تنفها أو تؤكدها عائلته. 

 

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كما أنه الظهور الأول بعد وفاة زوجته، حيث قررت أسرته وقتها عدم إخباره برحيلها، حتى لا تتأثر حالته الصحية، التي تعاني عدم الاستقرار مؤخرا. 

وشارك "عدوية" في تقديم أغنية "على وضعنا" مع محمد رمضان ونجله محمد عدوية العام الماضي.
ويعد أحمد عدوية أسطورة الأغنية الشعبية في مصر وأحدث "نقلة نوعية" في شكل الطرب في حقبة السبعينيات، وامتدح صوته عمالقة بوزن فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب، رغم أن كثيرين اعتبروه سببا في هبوط الذوق العام. 

 

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وأكد صاحب نوبل نجيب محفوظ في لقاء تلفزيوني شهير أن صوت عدوية يطربه لكونه صوتًا مصريًا يستخدم أساليب شعبية وكلمات شعبية وصوتا خشنا لا يخلو من حلاوة، مضيفًا أن كون الشعب يسمعه، فذلك معناه أنه قادر على إطرابهم، فلا يمكن أن يكون كل مستمعيه ينافقونه بسماع أغنياته.

 

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مصرفن ومشاهير

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