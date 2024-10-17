سقط من شرفة فندق بالأرجنتين.. وفاة المغني البريطاني ليام باين

أكدت الشرطة الأرجنتينية، يوم الأربعاء، وفاة مغني فريق "ون دايركشن" السابق، ليام باين، خارج فندق في بوينس أيرس، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الشرطة إنه عُثر على الموسيقي البريطاني، البالغ من العمر 31 عامًا، ميتًا بعد سقوطه من شرفة غرفته بالطابق الثالث بأحد الفنادق.

وذكرت شرطة بيونس أيرس في بيان، أنه جرى استدعاؤها إلى الفندق الواقع في حي باليرمو بالعاصمة، وتم إخطارها بوجود "شخص عدواني ربما يكون تحت تأثير المخدرات والكحول" وفق تعبيرها.

ونقل البيان عن مدير الفندق قوله إنه سمع ضوضاء عالية في الجزء الخلفي من الفندق، وعندما وصلت الشرطة وجدت أن رجلًا سقط من شرفة غرفته.

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وبدورهم، أكد عمال الطوارئ وفاة المغني ليام باين، الذي أشارت تقارير إلى أنه تم العثور عليه في الفناء الداخلي للفندق.

واكتسب باين شهرة عالمية كجزء من فرقة البوب "ون دايركشن"، التي جاءت انطلاقتها بالحصول على المركز الثالث في النسخة البريطانية من برنامج المسابقات الموسيقية "إكس فاكتور" عام 2010، لكنها انفصلت في عام 2016، ومضى أعضاؤها في مشاريع مختلفة.