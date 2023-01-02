مقتل 4 أشخاص في اصطدام مروحيتين بأستراليا
اصطدمت طائرتا هليكوبتر في منطقة سياحية أسترالية اليوم الاثنين؛ ما أسفر عن مقتل أربعة ركاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في حادث استدعى مساعدات طارئة من مرتادي الشواطئ الذين كانوا يستمتعون بالمياه خلال الصيف الجنوبي.
وقال جاري ووريل، القائم بأعمال مفتش شرطة ولاية كوينزلاند، في مؤتمر صحفي، إن إحدى المروحيات كانت تقلع على ما يبدو بينما هبطت الأخرى عندما اصطدمتا بالقرب من متنزه سي وورلد الترفيهي في مين بيتش، وهو شاطئ شمالي على ساحل جولد كوست.
وبحسب وكالة AP، هبطت إحدى المروحيات بسلام على ضفة رملية، لكن حطام الأخرى تناثر في منطقة وصفت الشرطة بأنه يصعب الوصول إليها.
وكان القتلى وثلاثة مصابين بإصابات خطيرة جميعهم من ركاب المروحية المحطمة.
وقال ووريل "حاول أفراد من الجمهور والشرطة إبعاد الأشخاص وبدأوا في الإسعافات الأولية وحاولوا نقل المصابين إلى بر الأمان من هيكل الطائرة الذي انقلب رأسًا على عقب".
ويتلقى ركاب المروحية الأخرى، التي فقدت زجاجها الأمامي في الحادث، المساعدة الطبية.
وأظهرت لقطات تحطم طائرة هليكوبتر بعد وقت قصير من إقلاعها.
وأعربت شركة Sea World Helicopters ، وهي شركة منفصلة عن مدينة الملاهي، عن تعازيها وقالت إنها تتعاون مع السلطات التي تتولى التحقيق في الحادث.
وقال البيان "لقد دمرنا ما حدث نحن ومجتمع الطيران بأسره، ونقدم تعازينا الحارة لجميع المعنيين وخاصة لأحباء وعائلات المتوفين".
وقالت رئيسة وزراء كوينزلاند ، أناستاسيا بلاسزوك ، إن الحادث كان "مأساة لا يمكن تصورها". وقالت "أعمق التعازي مع كل عائلة وكل شخص تضرر من هذا الحادث المروع".
وقال رئيس مكتب سلامة النقل الأسترالي، أنجوس ميتشل، إن التحقيق جار في سبب تحطم الطائرة.
وقالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند في وقت سابق إنه يجري تقييم إصابات 13 شخصًا.
وتعتبر منطقة جولد كوست هي الأكثر ازدحامًا في شهر كانون الثاني/ يناير، وهو وقت الذروة لقضاء العطلات في صيف أستراليا.