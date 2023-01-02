مقتل 4 أشخاص في اصطدام مروحيتين بأستراليا

اصطدمت طائرتا هليكوبتر في منطقة سياحية أسترالية اليوم الاثنين؛ ما أسفر عن مقتل أربعة ركاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في حادث استدعى مساعدات طارئة من مرتادي الشواطئ الذين كانوا يستمتعون بالمياه خلال الصيف الجنوبي.

وقال جاري ووريل، القائم بأعمال مفتش شرطة ولاية كوينزلاند، في مؤتمر صحفي، إن إحدى المروحيات كانت تقلع على ما يبدو بينما هبطت الأخرى عندما اصطدمتا بالقرب من متنزه سي وورلد الترفيهي في مين بيتش، وهو شاطئ شمالي على ساحل جولد كوست.

وبحسب وكالة AP، هبطت إحدى المروحيات بسلام على ضفة رملية، لكن حطام الأخرى تناثر في منطقة وصفت الشرطة بأنه يصعب الوصول إليها.

وكان القتلى وثلاثة مصابين بإصابات خطيرة جميعهم من ركاب المروحية المحطمة.