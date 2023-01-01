إيطاليا.. نمر يغدر بمدربه أثناء أداء عرض في سيرك (فيديو)

غدر نمر بمدربه البالغ من العمر 31 عاما أثناء أداء عرض في سيرك عائلة أميديو أورفي بمنطقة لتشه الإيطالية.

وأصيب المدرب إيفان أورفي بجروح خطيرة في الكتف والرقبة والساق.

واستمرت العروض في السيرك بعد الحادثة ولم تتوقف، غير أن المنظمين لجأوا إلى تقليل عدد النمور التي تعمل داخل السيرك.

في غضون ذلك، تقدمت جمعية إيطالية تعنى بالدفاع عن الحيوانات والبيئة بشكوى تطالب فيها بالتحقق من ظروف التعامل مع النمور.