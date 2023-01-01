إيطاليا.. نمر يغدر بمدربه أثناء أداء عرض في سيرك (فيديو)
النمور غالبا ما تخضع لتدريبات مرهقة ومستمرة وعنيفة، وبسبب طبيعتها يؤدي ذلك إلى مستويات عالية جدًا من الإجهاد ما يجعل تمردها قاب قوسين أو أدنى.
مدافعون عن حقوق الحيوان
غدر نمر بمدربه البالغ من العمر 31 عاما أثناء أداء عرض في سيرك عائلة أميديو أورفي بمنطقة لتشه الإيطالية.
وأصيب المدرب إيفان أورفي بجروح خطيرة في الكتف والرقبة والساق.
واستمرت العروض في السيرك بعد الحادثة ولم تتوقف، غير أن المنظمين لجأوا إلى تقليل عدد النمور التي تعمل داخل السيرك.
في غضون ذلك، تقدمت جمعية إيطالية تعنى بالدفاع عن الحيوانات والبيئة بشكوى تطالب فيها بالتحقق من ظروف التعامل مع النمور.
وقالت: "إن هذه الحيوانات غالبًا ما تخضع لتدريبات مرهقة ومستمرة وعنيفة، مضيفة أنه "بسبب طبيعتها يؤدي ذلك إلى مستويات عالية جدًا من الإجهاد".
وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك فهي محتجزة مدى الحياة في أقفاص صغيرة جدًا، ما يجعل "تمردها على الواقع قاب قوسين أو أدنى ".
وأعربت الجمعية عن أملها في ألّا تؤدي الفحوصات البيطرية التي قد يتعرض لها النمر إلى ذبحه.