الفلبين.. آلاف المسافرين يعلقون في المطارات بسبب مشكلة تقنية

ويتزامن الحادث مع بدء الكثير من الناس العودة إلى العاصمة بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

وكانت هناك مشاهد فوضوية عند منافذ تسجيل الوصول في كل أنحاء البلاد، فيما حاول آلاف الأشخاص إعادة حجز تذاكر أو معرفة موعد إقلاع رحلتهم المحتمل.

ولم يحدد مسؤولو المطار سبب المشكلة، لكن شركة الطيران "سيبو باسيفيك" قالت في استشارة، إن السبب هو "انقطاع التيار الكهربائي وفقدان الاتصال".