أطلق النار على عامل "كنتاكي" بسبب نفاد الذرة

أطلق أحد زبائن مطعم "كنتاكي فرايد تشيكن" في الولايات المتحدة النار على عامل بعد أن استيائه من نفاد الذرة من مطعم الدجاج المقلي للوجبات السريعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المسلح، الذي يُعتقد أنه في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره، أطلق النار على موظف يبلغ من العمر 25 عامًا حدده شقيقه باسم ديون توماس.

وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الجمعة، نقلًا عن تقارير محلية، إلى أن الموظفين أخبروا الزبون أنه لم يعد هناك ذرة في المطعم في مدينة "سانت لويس" بولاية ميسوري وسط الولايات المتحدة، مضيفة أن الزبون الغاضب قام بسحب مسدس على الفور.