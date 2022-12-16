أطلق النار على عامل "كنتاكي" بسبب نفاد الذرة
أطلق أحد زبائن مطعم "كنتاكي فرايد تشيكن" في الولايات المتحدة النار على عامل بعد أن استيائه من نفاد الذرة من مطعم الدجاج المقلي للوجبات السريعة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المسلح، الذي يُعتقد أنه في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره، أطلق النار على موظف يبلغ من العمر 25 عامًا حدده شقيقه باسم ديون توماس.
وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الجمعة، نقلًا عن تقارير محلية، إلى أن الموظفين أخبروا الزبون أنه لم يعد هناك ذرة في المطعم في مدينة "سانت لويس" بولاية ميسوري وسط الولايات المتحدة، مضيفة أن الزبون الغاضب قام بسحب مسدس على الفور.
وقالت الشرطة إن أحد العمال خرج وعاد مسرعًا إلى داخل كنتاكي بعد دقائق، قائلًا إنه أصيب برصاصة أطلقها زبون.
فيما قال شقيق الضحية: "هذا جنون.. إنه أمر مثير للسخرية... لقد حدث ذلك فجأة وهو ما لا أفهمه".
وذكرت الصحيفة أنه بعد إطلاق النار على توماس، وإصابته في جانبه، قفز المشتبه به في سيارة وابتعد مسرعًا، مضيفة أن مدير المطعم نقل توماس إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية ويتعافى حاليًا.
وقال شقيقه: "هذا الشخص مريض حقًا.. لا أستطيع أن أفهم ما يجري مع هؤلاء الناس اليوم.. يريد أن يطلق النار على الغير من أجل الذرة.. يا للهول".
ونقلت الصحيفة عن شقيقه قوله إن توماس أصيب بطلقة قبل نحو أسبوعين من عيد ميلاده، وإنه بدأ العمل في كنتاكي فرايد تشيكن كطاهٍ، وتمت ترقيته إلى مساعد مدير.
وأوضح شقيقه أنه "يحب وظيفته.. لهذا السبب نجح في شق طريقه والوصول إلى منصبه الحالي.. لم يكن يريد الذهاب إلى أي مكان آخر.. أراد العمل هناك".
وبينت الشرطة أن المشتبه به لا يزال فارًا، وأن البحث لا يزال يجري لاعتقاله، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.
بينما قال شقيق توماس: "إنهم بحاجة للقبض عليه.. والحقيقة إنها نعمة لأخي الصغير أنه بقي على قيد الحياة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحادث جاء بعد عدة أشهر من إطلاق النار على عامل ماكدونالدز في بروكلين، بنيويورك، وإصابته بجروح خطيرة خلال معركة على البطاطس المقلية.
وأفادت التقارير بأن امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا اشتكت لابنها البالغ من العمر 20 عامًا بأن البطاطس المقلية باردة، ما دفعه إلى الدخول في شجار مع موظف قبل أن يخرج سلاحه ويطلق النار على العامل في رقبته.