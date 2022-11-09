العراق.. غرق سفينة عسكرية في قاعدة أم قصر البحرية

غرقت سفينة عسكرية عراقية مساء اليوم الثلاثاء، في قاعدة أم قصر في محافظة البصرة، أقصى جنوب البلاد، وفق مصادر مطلعة.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن "سفينة عسكرية عراقية تابعة لكتيبة زوارق الدورية الأولى، غرقت مساء اليوم الثلاثاء، بشكل كامل في مياه الخليج عند قاعدة أم قصر البحرية ضمن حدود محافظة البصرة".

وأضافت أن "التحقيقات الأولية بينت أن سبب غرق السفينة هو إهمال آمر الكتيبة"، وأنها "كانت تواجه خطر الغرق بسبب خلل فني فيها منذ فترة طويلة".

واعتبرت أن "آمر الكتيبة تجاهل التحذيرات ودخول المياه الى بعض أجزاء السفينة".

وأكدت المصادر أنه "تم إخلاء السفينة من الكوادر البشرية قبل غرقها بشكل كامل، كما تم استدعاء آمر الكتيبة إلى التحقيق لمعرفة أسباب إهماله وتجاهله التحذيرات".