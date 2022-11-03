مسن صيني يحبس الأنفاس بعدما تدلى منقلباً من نافذة مبنى شاهق
أثار مسن حالة من الذعر والإرباك بين السكان والمارة في حي سكني بالصين، بعدما ظهر متدلياً بكامل جسده رأساً على عقب من نافذة شقته التي تقع في الطوابق العلوية من مبنى سكني، على ارتفاع يصل إلى 150 قدماً، (45.72 متراً).
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، تفاصيل الحادثة التي وقعت في أحد أحياء مدينة "شاوغوان" بمحافظة "غوانغدونغ" جنوب الصين، حيث كان هذا المسن البالغ من العمر 85 عاماً، متدلياً من نافذة شقته، وتبدو إحدى قدميه عالقة في إطار النافذة.
وتحدثت شاهدة عيان، عرفت عن نفسها باسم "الآنسة يانغ"، عن تفاصيل الحادثة، موضحة أنها كانت تسير بجانب المبنى الذي يسكنه المسن، للتسوق من المتاجر المجاورة، حيث شاهدته متدلياً من النافذة رأساً على عقب، وأن هذا المشهد أصابها هي والمارة المتواجدين في المكان بحالة من الرعب، وسرعان ما بدأوا بمحاولة إنقاذه.
وقالت الآنسة يانغ، في حديثها مع وسائل إعلامية صينية: "سارع بعض المارة على الفور بالاتصال بخدمات الطوارئ للعمل على إنقاذه، بينما سمح البعض الآخر لأنفسهم بالدخول إلى الشقة لإنقاذه".
وأوضحت أنها اتصلت على الفور بخدمات الطوارئ، ثم دعت شاباً وامرأة يقطنان في المبنى المجاور إلى منزل المسن للمساعدة في إنقاذه.
وأظهر مقطع فيديو للحادثة، لحظة تدلي المسن من النافذة، ولحظة وصول الشرطة وفريق من المنقذين إلى منزله.
وأضافت الآنسة يانغ: "كانت النافذة صغيرة جداً، ولم نتمكن من سحبه في البداية، حيث كان المسن لا يزال واعياً في ذلك الوقت، لكنه ظل يئن ولا يستطيع الكلام".
كما عرض الفيديو قيام فريق المنقذين بربط إحدى قدمي المسن بمفرش سرير لمنعه من السقوط، وحتى يتمكنوا من سحبه.
ونجح المنقذون بالفعل في سحب المسن دون تعرضه للإيذاء.
وتابعت الآنسة يانغ: "على الرغم من أن الحادثة لم تستغرق سوى بضع دقائق، إلا أنني كنت متوترة للغاية، وكنت أخشى أن يسقط".
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذا المسن عند تدليه من النافذة، كان قد خضع لتوه لعملية جراحية في المخ، حيث يعيش مع ابنته، والتي كانت خارج المنزل وقت وقوع الحادث، وعند عودتها شكرت المنقذين الذين ساعدوا والدها لمنع تعرضه لمكروه.