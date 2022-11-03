مسن صيني يحبس الأنفاس بعدما تدلى منقلباً من نافذة مبنى شاهق

أثار مسن حالة من الذعر والإرباك بين السكان والمارة في حي سكني بالصين، بعدما ظهر متدلياً بكامل جسده رأساً على عقب من نافذة شقته التي تقع في الطوابق العلوية من مبنى سكني، على ارتفاع يصل إلى 150 قدماً، (45.72 متراً).

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، تفاصيل الحادثة التي وقعت في أحد أحياء مدينة "شاوغوان" بمحافظة "غوانغدونغ" جنوب الصين، حيث كان هذا المسن البالغ من العمر 85 عاماً، متدلياً من نافذة شقته، وتبدو إحدى قدميه عالقة في إطار النافذة.